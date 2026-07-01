Informations pratiques

Commana

Marché de l’été animé

Place de l’Église Commana Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Artisans et producteurs locaux pain, fromage, légumes, crêpes, pizzas, vins, plats thaïlandais, saucissons, bonbons, bijoux, librairie ambulante ….

Musique avec Dao Dei Simone.

Animations vélos insolites, balade avec les ânes. .

Place de l’Église Commana 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 78 00 13

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English :

L’événement Marché de l’été animé Commana a été mis à jour le 2026-07-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX