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Marché de Lieurac Lieurac

Marché de Lieurac Lieurac lundi 7 décembre 2026.

Adresse : Hangar Sourrouille

Ville : 09300 Lieurac

Département : Ariège

Début : 2026-12-07T16:30:00

Fin : 2026-12-07T18:30:00

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Lieurac

Marché de Lieurac

Hangar Sourrouille Lieurac Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 16:30:00
fin : 2026-12-07 18:30:00

Date(s) :
2026-12-07

Nouveau Un marché local et bio à Lieurac

Un nouveau rendez-vous pour la vallée. Un marché de producteur.trice.s et artisan.e.s le 7 de chaque mois à partir de 16H30!
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Hangar Sourrouille Lieurac 09300 Ariège Occitanie   lieuraclocal@gmail.com

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English : The market in Lieurac

New: A local and organic market in Lieurac

A new event for the valley. A farmers’ and craftsmen’s market on the 7th of each month from 4.30pm!

L’événement Marché de Lieurac Lieurac a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares