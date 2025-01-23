Marché de Lieurac Lieurac
Marché de Lieurac Lieurac lundi 7 décembre 2026.
Lieurac
Marché de Lieurac
Hangar Sourrouille Lieurac Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 16:30:00
fin : 2026-12-07 18:30:00
Date(s) :
2026-12-07
Nouveau Un marché local et bio à Lieurac
Un nouveau rendez-vous pour la vallée. Un marché de producteur.trice.s et artisan.e.s le 7 de chaque mois à partir de 16H30!
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Hangar Sourrouille Lieurac 09300 Ariège Occitanie lieuraclocal@gmail.com
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English : The market in Lieurac
New: A local and organic market in Lieurac
A new event for the valley. A farmers’ and craftsmen’s market on the 7th of each month from 4.30pm!
L’événement Marché de Lieurac Lieurac a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares