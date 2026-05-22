Monieux

Marché de Monieux

Plan d’eau Monieux Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Agréable petit marché installé sur les rives du plan d’eau, en contre-bas du village de Monieux. Vous y trouverez l’essentiel pour remplir votre panier fruits et légumes, fromages de chèvre, pain, artisanat…

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Plan d’eau Monieux 84390 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 64 03 09 mairie-de-monieux@orange.fr

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English : Weekly Market Monieux

A small and pleasant market by the little lake at the foot of the village. You will find most of the essentiels fruit, vegetables, goats cheese, bread, craft…

L’événement Marché de Monieux Monieux a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud