Marché de montagne Geishouse
samedi 12 septembre 2026 · Geishouse
Informations pratiques
Geishouse
Marché de montagne
Parking de la salle Bramaly Geishouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14
Tous les 2èmes samedis du mois, vente de légumes, fromages, viande, pain, artisanat, jeux. Petite restauration sur place.
Tous les 2èmes samedis du mois, vente de légumes, fromages, viande, pain, artisanat, jeux. Petite restauration sur place. 0 .
Parking de la salle Bramaly Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 91 44 39 clajupille@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every 2nd Saturday of the month, sale of vegetables, cheese, meat, bread, crafts, games. Snacks on site.
L’événement Marché de montagne Geishouse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
À voir aussi à Geishouse (Haut-Rhin)
- Marché de noël de montagne Geishouse 12 décembre 2026