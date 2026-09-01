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AGENDA · Geishouse

Marché de montagne Geishouse

samedi 12 septembre 2026 · Geishouse

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parking de la salle Bramaly
Ville
68690 Geishouse
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Geishouse

Marché de montagne

Parking de la salle Bramaly Geishouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14

Tous les 2èmes samedis du mois, vente de légumes, fromages, viande, pain, artisanat, jeux. Petite restauration sur place.
Tous les 2èmes samedis du mois, vente de légumes, fromages, viande, pain, artisanat, jeux. Petite restauration sur place. 0  .

Parking de la salle Bramaly Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 91 44 39  clajupille@gmail.com

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English :

Every 2nd Saturday of the month, sale of vegetables, cheese, meat, bread, crafts, games. Snacks on site.

L’événement Marché de montagne Geishouse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin

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