Montclus

Marché de Montclus

Place des Aires Montclus Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-01 08:00:00

fin : 2026-08-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de produits locaux fromage de chèvres, sirops et confitures, miels, fruits et légumes de saison… Après le marché, rien de tel qu’un café en terrasse. Assis sous le soleil du sud, on profite de l’instant

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Place des Aires Montclus 30630 Gard Occitanie +33 4 66 82 25 73 mairie.montclus@wanadoo.fr

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English : Montclus summer market

A must for lovers of local produce: goat’s cheese, syrups and jams, honeys, seasonal fruit and vegetables… After the market, there’s nothing like a coffee on the terrace. Sitting in the southern sunshine, you can make the most of the moment…

L’événement Marché de Montclus Montclus a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Provence Occitane