Murat-sur-Vèbre

Marché de Murat-sur-Vèbre

La halle avenue de l’albigeois Murat-sur-Vèbre Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-01 07:30:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01

Produits du terroir, plants et fleurs au printemps et vêtements en saison… prenez le temps de flâner sur le marché mensuel de Murat!

.

La halle avenue de l’albigeois Murat-sur-Vèbre 81320 Tarn Occitanie +33 5 63 37 41 16 accueil@murat-sur-vebre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Murat-sur-Vèbre market

Local produce, plants and flowers in spring, and seasonal clothing… take your time strolling through Murat’s monthly market!

L’événement Marché de Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc