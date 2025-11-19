Marché de Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre
Marché de Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre mercredi 1 juillet 2026.
Murat-sur-Vèbre
Marché de Murat-sur-Vèbre
La halle avenue de l’albigeois Murat-sur-Vèbre Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-01 07:30:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-01
Produits du terroir, plants et fleurs au printemps et vêtements en saison… prenez le temps de flâner sur le marché mensuel de Murat!
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La halle avenue de l’albigeois Murat-sur-Vèbre 81320 Tarn Occitanie +33 5 63 37 41 16 accueil@murat-sur-vebre.fr
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English : Murat-sur-Vèbre market
Local produce, plants and flowers in spring, and seasonal clothing… take your time strolling through Murat’s monthly market!
L’événement Marché de Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc