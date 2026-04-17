Marché de Noël à Andolsheim Andolsheim
samedi 12 décembre 2026 · Andolsheim
Informations pratiques
Andolsheim
Marché de Noël à Andolsheim
1 rue de Colmar Andolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 16:00:00
fin : 2026-12-12 22:00:00
Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13
Marché de Noël avec plusieurs stands d’artisans locaux, animations, buvette et petite restauration.
Célébrons ensemble Noël !
Au programme de ces deux jours:
– de nombreux stands d’artisans locaux
– buvette/restauration bière de Noël, vin chaud, manalas, bretzels, choucroute, knacks et autres gourmandises
– Animations pour petits et grands
Plus d’informations sur notre page facebook @originalement vous
*** bénéfices reversés aux chiens guides de l’est*** .
1 rue de Colmar Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est originalementvous68@gmail.com
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English :
Christmas market with local craft stalls, entertainment, refreshments and snacks.
L’événement Marché de Noël à Andolsheim Andolsheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Colmar
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- Concert d’automne Andolsheim 22 novembre 2026