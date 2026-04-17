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Marché de Noël à Andolsheim Andolsheim

samedi 12 décembre 2026 · Andolsheim

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
1 rue de Colmar
Ville
68280 Andolsheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Andolsheim

Marché de Noël à Andolsheim

1 rue de Colmar Andolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 16:00:00
fin : 2026-12-12 22:00:00

Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13

Marché de Noël avec plusieurs stands d’artisans locaux, animations, buvette et petite restauration.
Célébrons ensemble Noël !

Au programme de ces deux jours:

– de nombreux stands d’artisans locaux

– buvette/restauration bière de Noël, vin chaud, manalas, bretzels, choucroute, knacks et autres gourmandises

– Animations pour petits et grands

Plus d’informations sur notre page facebook @originalement vous

*** bénéfices reversés aux chiens guides de l’est***   .

1 rue de Colmar Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est   originalementvous68@gmail.com

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English :

Christmas market with local craft stalls, entertainment, refreshments and snacks.

L’événement Marché de Noël à Andolsheim Andolsheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Colmar

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