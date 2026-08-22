Marché de Noël à Saint-Germain-de-Salles Saint-Germain-de-Salles
samedi 19 décembre 2026 · Saint-Germain-de-Salles
Informations pratiques
Saint-Germain-de-Salles
Marché de Noël à Saint-Germain-de-Salles
Saint-Germain-de-Salles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 14:00:00
fin : 2026-12-19 21:00:00
Date(s) :
2026-12-19
L’Association Les Amis de la Pétanque vous invite à son Marché de Noël ! Buvette, châtaignes grillées, huîtres et charcuterie au cœur du village. Venez partager la magie de Noël en toute convivialité.
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Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes johan.lakota@orange.fr
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English :
The Friends of P%E9tanque Association invites you to its Christmas Market! Refreshments, roasted chestnuts, oysters, and cold cuts in the heart of the village. Come share the magic of Christmas in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Marché de Noël à Saint-Germain-de-Salles Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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