Informations pratiques

Dambach-la-Ville

Marché de Noël artisanal

Place du marché, rue de l’Eglise Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Dans un cadre authentique et chaleureux, venez découvrir la 12ème édition du marché de Noël de Dambach-la-ville sous ses plus belles illuminations avec plus de 55 exposants !

Dans un cadre authentique et chaleureux, venez découvrir la 13ème édition du marché de Noël de Dambach-la-ville sous ses plus belles illuminations !

Plus de 55 exposants vous attendent en intérieur (Salle de la Laube) et en extérieur (Place du marché, rue de L’Eglise et sous chapiteau) pour vous proposer leurs créations artisanales et gourmandes. Venez dénicher des idées cadeaux fait main dans un esprit d’avant fêtes !



Buvette et petite restauration tout au long du weekend, animations pour petits et grands.

0 .

Place du marché, rue de l’Eglise Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 16 02 marchenoel.dlv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the 12th edition of Dambach-la-ville’s Christmas market under its most beautiful illuminations, with more than 55 exhibitors!

L’événement Marché de Noël artisanal Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme du pays de Barr