Marché de Noël Artisanat du Club des Soyeuses Salle Polyvalente Sammarçolles
Marché de Noël Artisanat du Club des Soyeuses Salle Polyvalente Sammarçolles samedi 28 novembre 2026.
Marché de Noël Artisanat du Club des Soyeuses
Salle Polyvalente Rue du Moulin Guillot Sammarçolles Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
Exposition et vente d’artisanat divers tableaux, travail du bois, travaux d’aiguilles, décors de Noel faits main, céramiques, produits locaux, parfums, etc… .
Salle Polyvalente Rue du Moulin Guillot Sammarçolles 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 26 10 77 sandrinearchambault@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Noël Artisanat du Club des Soyeuses
L’événement Marché de Noël Artisanat du Club des Soyeuses Sammarçolles a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais