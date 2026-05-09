Informations pratiques

Bernardvillé

Marché de Noël: authenticité et tradition

rue des chariots Bernardvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 17:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Marché de Noël authentique et traditionnel avec des contes de noël pour enfants à l’église, à 17h45 un concert animé par le groupe Pat et Jo saxophoniste et trompettiste à l’église. Après le conte, les enfants rencontreront le Père Noël dans son atelier et pourront lui remettre directement leur lettre.

Marché de Noël authentique et traditionnel dés 17h. 0 .

rue des chariots Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 56 66 75 79 bernardvillehopla@gmail.com

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English :

Authentic, traditional Christmas market with children’s storytelling in the church, and at 5:45 pm a concert by the Pat et Jo saxophonist and trumpeter in the church. After the storytelling, children can meet Santa Claus in his workshop and hand in their letters directly to him.

L’événement Marché de Noël: authenticité et tradition Bernardvillé a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du pays de Barr