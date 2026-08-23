Informations pratiques

Barrou

Marché de noel

Barrou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Producteurs, artisans et créateurs se retrouvent pour faire découvrir leurs différents produits, proposition de consommer local sur place, colis gourmands à offrir, atelier culinaires en lien avec une naturopathe (le bien manger local et équilibré).

Producteurs, artisans et créateurs se retrouvent pour faire découvrir leurs différents produits, proposition de consommer local sur place, colis gourmands à offrir, atelier culinaires en lien avec une naturopathe (le bien manger local et équilibré) reste le fils conducteur de nos animations proposées dans un esprit de convivialité et de partage au sein du village. Des sourires et un esprit festif, sollicitation des villageois pour garder Barrou dynamique. .

Barrou 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 92 12 mairie@barrou.fr

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English :

Producers, artisans, and creators come together to showcase their various products, offering the chance to enjoy local foods on-site, gourmet gift baskets, and cooking workshops led by a naturopath (focusing on eating well, locally, and in a balanced way).

L’événement Marché de noel Barrou a été mis à jour le 2026-08-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire