Informations pratiques

Mietesheim

Marché de Noël bio, local & artisanal

3 rue de l’étang Mietesheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 17:30:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Marché de Noël bio, local & artisanal. Une trentaine d’artisans et producteurs seront présents pour vous aider à couvrir le pied du sapin et garnir vos tables de festins de produits biologiques, locaux et faits avec passion.

Marché de Noël bio, local & artisanal. Une trentaine d’artisans et producteurs seront présents pour vous aider à couvrir le pied du sapin et garnir vos tables de festins de produits biologiques, locaux et faits avec passion.

Bar Brasserie Les Semblables et restauration sur place animations .

3 rue de l’étang Mietesheim 67580 Bas-Rhin Grand Est contact@oasismultikulti.org

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English :

Organic, Local, and Artisanal Christmas Market. About thirty artisans and producers will be on hand to help you decorate the base of your Christmas tree and fill your tables with festive treats made from organic, local ingredients and crafted with passion.

L’événement Marché de Noël bio, local & artisanal Mietesheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte