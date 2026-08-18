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AGENDA · Gumbrechtshoffen

Marché de Noël campagnard Gumbrechtshoffen

dimanche 22 novembre 2026 · Gumbrechtshoffen

Marché de Noël campagnard Gumbrechtshoffen

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue Principale
Ville
67110 Gumbrechtshoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Gumbrechtshoffen

Marché de Noël campagnard

Rue Principale Gumbrechtshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 11:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :
2026-11-22

Marché de Noël campagnard à Eberbach avec produits du terroir et restauration sur place. Mais aussi présence du Père Noël et de ses lutins, concert d’Aline Spach à l’église, animation musicale des Green Tavern etc.
Marché de Noël campagnard à Eberbach avec produits du terroir et restauration sur place. Mais aussi présence du Père Noël et de ses lutins, concert d’Aline Spach à l’église, animation musicale des Green Tavern, atelier de création de couronnes de l’avent (nouveauté) et spectacles de feu (13h30,15h30 et 17h30) ! 0  .

Rue Principale Gumbrechtshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  communication@gundershoffen.fr

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English :

Country-style Christmas Market in Eberbach featuring local products and on-site dining. Also: Father Christmas and his elves will be there, a concert by Aline Spach at the church, musical entertainment by the Green Tavern, and more.

L’événement Marché de Noël campagnard Gumbrechtshoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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