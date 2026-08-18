Marché de Noël campagnard Gumbrechtshoffen
dimanche 22 novembre 2026 · Gumbrechtshoffen
Informations pratiques
Gumbrechtshoffen
Marché de Noël campagnard
Rue Principale Gumbrechtshoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 11:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Marché de Noël campagnard à Eberbach avec produits du terroir et restauration sur place. Mais aussi présence du Père Noël et de ses lutins, concert d’Aline Spach à l’église, animation musicale des Green Tavern etc.
Marché de Noël campagnard à Eberbach avec produits du terroir et restauration sur place. Mais aussi présence du Père Noël et de ses lutins, concert d’Aline Spach à l’église, animation musicale des Green Tavern, atelier de création de couronnes de l’avent (nouveauté) et spectacles de feu (13h30,15h30 et 17h30) ! 0 .
Rue Principale Gumbrechtshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 communication@gundershoffen.fr
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English :
Country-style Christmas Market in Eberbach featuring local products and on-site dining. Also: Father Christmas and his elves will be there, a concert by Aline Spach at the church, musical entertainment by the Green Tavern, and more.
L’événement Marché de Noël campagnard Gumbrechtshoffen a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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