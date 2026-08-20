Marché de Noël et apéro Gumbrechtshoffen
vendredi 4 décembre 2026 · Gumbrechtshoffen
Informations pratiques
Gumbrechtshoffen
Marché de Noël et apéro
Place de la Mairie Gumbrechtshoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04 18:00:00
fin : 2026-12-18 22:30:00
Date(s) :
2026-12-04 2026-12-18
Venez rencontrer des producteurs et créateurs locaux autour d’un verre lors de ce marché de Noël/apéro !
Venez rencontrer des producteurs et créateurs locaux autour d’un verre lors de ce marché de Noël/apéro ! 0 .
Place de la Mairie Gumbrechtshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 39 90 60 elsassautoclub@gmail.com
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English :
Come meet local producers and creators over a drink at this Christmas market/cocktail party!
L’événement Marché de Noël et apéro Gumbrechtshoffen a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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