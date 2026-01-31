Beaulieu-sous-la-Roche

Marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche

Centre-bourg Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

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Centre-bourg Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 98 80 38

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English :

L’événement Marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards