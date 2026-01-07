Marché de Noël de la Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois

Marché de Noël de la Guerche-sur-l’Aubois

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-13 21:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Créations artisanales, animations avec Alain et son Orgue de Barbarie et son fidèle ami la marionnette Arthur .

Des activités pour les enfants avec l’atelier d’Anim’Média pour confectionner des cartes de Noël à offrir, le château gonflable pour divertir les petits.

Sans oublier la dégustation des marrons chauds et le vin chaud du Comité des Fêtes.

Il ne faut pas oublier le Père Noël et ses lutins dans son charmant atelier.

Venez flâner, déguster et trouver l’inspiration pour vos fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse et lumineuse. .

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 53 53

English :

Crafts, entertainment with Alain and his barrel organ and his faithful friend the puppet Arthur.

Activities for children with the Anim’Média workshop to make Christmas cards for gifts, and a bouncy castle to keep the little ones entertained.

