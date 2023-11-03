Informations pratiques

Mortefontaine

Marché de Noël de Mortefontaine

11 Rue de l’Église Mortefontaine Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Le village de Mortefontaine vous donne rendez-vous le deuxième samedi de décembre pour le traditionnel marché de Noël! Décorations, illuminations, producteurs, créateurs et restauration vous transporteront dans une ambiance féerique et chaleureuse tout au long de la journée !

Le village de Mortefontaine vous donne rendez-vous le deuxième samedi de décembre pour le traditionnel marché de Noël! Décorations, illuminations, producteurs, créateurs et restauration vous transporteront dans une ambiance féerique et chaleureuse tout au long de la journée ! .

11 Rue de l’Église Mortefontaine 60128 Oise Hauts-de-France mairiemortefontaine60128@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the second Saturday in December, the village of Mortefontaine welcomes you to its traditional Christmas market! Decorations, illuminations, producers, creators and restaurants will transport you into a warm and magical atmosphere all day long!

L’événement Marché de Noël de Mortefontaine Mortefontaine a été mis à jour le 2023-11-03 par Chantilly-Senlis Tourisme