UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mortefontaine

Marché de Noël de Mortefontaine Mortefontaine

samedi 5 décembre 2026 · Mortefontaine

Marché de Noël de Mortefontaine Mortefontaine

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
11 Rue de l'Église
Ville
60128 Mortefontaine
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Mortefontaine

Marché de Noël de Mortefontaine

11 Rue de l’Église Mortefontaine Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 18:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Le village de Mortefontaine vous donne rendez-vous le deuxième samedi de décembre pour le traditionnel marché de Noël! Décorations, illuminations, producteurs, créateurs et restauration vous transporteront dans une ambiance féerique et chaleureuse tout au long de la journée !
Le village de Mortefontaine vous donne rendez-vous le deuxième samedi de décembre pour le traditionnel marché de Noël! Décorations, illuminations, producteurs, créateurs et restauration vous transporteront dans une ambiance féerique et chaleureuse tout au long de la journée !   .

11 Rue de l’Église Mortefontaine 60128 Oise Hauts-de-France   mairiemortefontaine60128@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the second Saturday in December, the village of Mortefontaine welcomes you to its traditional Christmas market! Decorations, illuminations, producers, creators and restaurants will transport you into a warm and magical atmosphere all day long!

L’événement Marché de Noël de Mortefontaine Mortefontaine a été mis à jour le 2023-11-03 par Chantilly-Senlis Tourisme