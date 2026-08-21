Informations pratiques

Mulhausen

Marché de Noël de Mulhausen

Place de l’Eglise Place de l’Eglise Mulhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 16:00:00

fin : 2026-12-12 22:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Marché de Noël de Mulhausen avec stands, artisans locaux, divertissement et restauration sur place.

Marché de Noël à Mulhausen avec stands, artisans locaux, divertissement et restauration sur place. 0 .

Place de l’Eglise Place de l’Eglise Mulhausen 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 03 21 91 martial.lerley@free.fr

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English :

Mulhausen Christmas Market, featuring booths, local artisans, entertainment, and on-site dining.

L’événement Marché de Noël de Mulhausen Mulhausen a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre