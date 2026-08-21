Marché de Noël de Mulhausen Mulhausen
samedi 12 décembre 2026 · Mulhausen
Informations pratiques
Mulhausen
Marché de Noël de Mulhausen
Place de l’Eglise Place de l’Eglise Mulhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 16:00:00
fin : 2026-12-12 22:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Marché de Noël de Mulhausen avec stands, artisans locaux, divertissement et restauration sur place.
Marché de Noël à Mulhausen avec stands, artisans locaux, divertissement et restauration sur place. 0 .
Place de l’Eglise Place de l’Eglise Mulhausen 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 03 21 91 martial.lerley@free.fr
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English :
Mulhausen Christmas Market, featuring booths, local artisans, entertainment, and on-site dining.
L’événement Marché de Noël de Mulhausen Mulhausen a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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