Marché de Noël de Roeschwoog Rœschwoog
samedi 28 novembre 2026 · Rœschwoog
Informations pratiques
Rœschwoog
Marché de Noël de Roeschwoog
17 rue du Stade Rœschwoog Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Le marché de Noël de Roeschwoog vous ouvre ses portes le 28 novembre à 14h !
Venez y découvrir les créations originales de nos exposants Bas-Rhinois et plus lointains… Travail du bois, du métal, du verre, mais aussi décorations, et plein d’autres, sans oublier notre terroir ! Chocolat, vins, bredeles, champagne…
Vous trouverez sur notre marché de Noël tout ce qu’il faut pour préparer vos fêtes de fin d’année !
Tentez votre chance pour gagner 4 entrées à EuropaBad Karlsruhe, ainsi que de nombreux lots chez nos exposants, lors de la tombola au profit des Semeurs d’Étoiles.
Rendez vous le samedi 28 novembre de 14h à 19h et le dimanche 29 novembre de 10h à 18h.
Buvette et Kaffeegrenzel sur place ainsi que Bouchée à la Reine et dessert à 16€ le dimanche midi (Resa en MP) .
17 rue du Stade Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 71 93 35 jocelyn.esch@orange.fr
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English :
L’événement Marché de Noël de Roeschwoog Rœschwoog a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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