Informations pratiques

Rœschwoog

Marché de Noël de Roeschwoog

17 rue du Stade Rœschwoog Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Le marché de Noël de Roeschwoog vous ouvre ses portes le 28 novembre à 14h !

Venez y découvrir les créations originales de nos exposants Bas-Rhinois et plus lointains… Travail du bois, du métal, du verre, mais aussi décorations, et plein d’autres, sans oublier notre terroir ! Chocolat, vins, bredeles, champagne…

Vous trouverez sur notre marché de Noël tout ce qu’il faut pour préparer vos fêtes de fin d’année !

Tentez votre chance pour gagner 4 entrées à EuropaBad Karlsruhe, ainsi que de nombreux lots chez nos exposants, lors de la tombola au profit des Semeurs d’Étoiles.

Rendez vous le samedi 28 novembre de 14h à 19h et le dimanche 29 novembre de 10h à 18h.

Buvette et Kaffeegrenzel sur place ainsi que Bouchée à la Reine et dessert à 16€ le dimanche midi (Resa en MP) .

17 rue du Stade Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 71 93 35 jocelyn.esch@orange.fr

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English :

L’événement Marché de Noël de Roeschwoog Rœschwoog a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Rhénan