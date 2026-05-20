Beach Party au Staedly (DJ) Rœschwoog
Beach Party au Staedly (DJ) Rœschwoog samedi 25 juillet 2026.
Rœschwoog
Beach Party au Staedly (DJ)
30 rue de l’Étang Rœschwoog Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Beach Party animée par DJ DYVYS proposée par l’Office de Tourisme du Pays Rhénan pour faire la fête les pieds dans le sable le 25 juillet. Événement en plein air dans un cadre idyllique et convivial. Restauration sur place. 0 .
30 rue de l’Étang Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 42 18 camping.staedly@cc-paysrhenan.fr
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English :
L’événement Beach Party au Staedly (DJ) Rœschwoog a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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