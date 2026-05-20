Rœschwoog

Soirées contées

30 rue de l’Étang Rœschwoog Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-15

Confortablement installés sur les pelouses du Staedly, Audrey vous conte de belles histoires lors des veillées. Elle s’adapte au public et le transporte dans son imaginaire. Pour votre confort pensez à apporter un plaid et un coussin.

À partir de 6 ans 0 .

30 rue de l’Étang Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 42 18 camping.staedly@cc-paysrhenan.fr

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English :

L’événement Soirées contées Rœschwoog a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Rhénan