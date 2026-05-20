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Soirées contées Rœschwoog

Soirées contées Rœschwoog vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 30 rue de l'Étang

Ville : 67480 Rœschwoog

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0

Rœschwoog

Soirées contées

30 rue de l’Étang Rœschwoog Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-15

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À partir de 6 ans 0  .

30 rue de l’Étang Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 42 18  camping.staedly@cc-paysrhenan.fr

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English :

L’événement Soirées contées Rœschwoog a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Rhénan

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