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Bad’Staedly Rœschwoog

Bad’Staedly Rœschwoog dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 30 rue de l'Étang

Ville : 67480 Rœschwoog

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Rœschwoog

Bad’Staedly

30 rue de l’Étang Rœschwoog Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Initiation et jeux autour du badminton proposés par l’ASBS.   .

30 rue de l’Étang Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 42 18  camping.staedly@cc-paysrhenan.fr

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English :

L’événement Bad’Staedly Rœschwoog a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Rhénan

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