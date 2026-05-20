Rœschwoog

Bad’Staedly

30 rue de l’Étang Rœschwoog Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Initiation et jeux autour du badminton proposés par l’ASBS. .

30 rue de l’Étang Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 42 18 camping.staedly@cc-paysrhenan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bad’Staedly Rœschwoog a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Rhénan