Bad’Staedly Rœschwoog
Bad’Staedly Rœschwoog dimanche 19 juillet 2026.
Rœschwoog
Bad’Staedly
30 rue de l’Étang Rœschwoog Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Initiation et jeux autour du badminton proposés par l’ASBS. .
30 rue de l’Étang Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 42 18 camping.staedly@cc-paysrhenan.fr
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English :
L’événement Bad’Staedly Rœschwoog a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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