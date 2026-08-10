Informations pratiques

Ingersheim

Marché de Noël d’Ingersheim

rue Jeanne D’Arc Ingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Nombreux stands de produits artisanaux. Restauration le samedi soir et le dimanche midi. Passage du Saint-Nicolas, samedi à 15h. Concert de l’Harmonie Municipale, dimanche à 16h.

Profitez d’une agréable ambiance de Noël au marché d’Ingersheim !

De nombreux stands de produits artisanaux se feront un plaisir de vous présenter leurs créations.

Petite restauration et vin chaud seront également au rendez-vous.

Le samedi à 15h, pour le bonheur des petits comme des grands, le Saint-Nicolas passera saluer ses spectateurs !

Dimanche à 16h, laissez-vous entraîner par les douces mélodies du concert donnée par l’Harmonie Municipale en collaboration avec la musique de Wintzenheim.

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rue Jeanne D’Arc Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 41 30 93 michel.erdinger@calixo.net

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English :

Numerous booths selling handmade crafts. Food service on Saturday evening and Sunday at lunchtime. St. Nicholas will make an appearance on Saturday at %E0 3:00 p.m. Concert by the Municipal Band on Sunday at %E0 4:00 p.m.

L’événement Marché de Noël d’Ingersheim Ingersheim a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de Colmar