Marché de Noël d’Orry-la-Ville Orry-la-Ville
samedi 5 décembre 2026 · Orry-la-Ville
Informations pratiques
Orry-la-Ville
Marché de Noël d’Orry-la-Ville
Rue des Fraisiers Orry-la-Ville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Le premier week-end de décembre, venez partager un moment magique avec vos proches à l’occasion du marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes Orry‑la‑Ville/Montgrésin.
Le premier week-end de décembre, venez partager un moment magique avec vos proches à l’occasion du marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes Orry‑la‑Ville/Montgrésin. L’ambiance chaleureuse de la salle polyvalente se transforme en véritable village de Noël, rempli de lumière, de gourmandises, d’artisanat et de surprises. .
Rue des Fraisiers Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France contact@comitedesfetesorry.fr
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English :
On the first weekend in December, come and share a magical moment with your loved ones at the Christmas market organized by the Comité des Fêtes Orry?la?Ville/Montgrésin.
L’événement Marché de Noël d’Orry-la-Ville Orry-la-Ville a été mis à jour le 2025-10-31 par Chantilly-Senlis Tourisme
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