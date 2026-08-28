Informations pratiques

Drachenbronn-Birlenbach

Marché de Noël

Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-15 20:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Dans une ambiance conviviale, promenez vous sur les différents stands, rencontrez le Père Noël et son lutin et écoutez des chants de Noël par Laetitia Schweitzer !

Dans une ambiance conviviale, promenez vous sur les différents stands, rencontrez le Père Noël et son lutin et écoutez des chants de Noël par Laetitia Schweitzer !

Buvette, boisson chaude, vin chaud et petite restauration sur place par l’apéro’time d’Alsace dampfburger, choucroute sur barquette, Käsebrot alsacien, soupe de légumes maison, Knacks, bretzel, crêpes… 0 .

Drachenbronn-Birlenbach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 32 24 19 nadegeseiler@gmail.com

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English :

In a festive atmosphere, stroll through the various booths, meet Father Christmas and his elf, and listen to Christmas carols sung by Laetitia Schweitzer!

L’événement Marché de Noël Drachenbronn-Birlenbach a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte