Marché de Noël du Domaine des Rues

Les Rues Chenillé-Changé Domaine des Rues Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

2026-11-28 2026-11-29

Marché de Noël proposé au Domaine des Rues, à Chenillé-Changé, les 28 et 29 Novembre 2026.

Marché de Noël.

Dans un cadre unique et chaleureux, traditionnel rendez-vous pour ce beau marché de créateurs et producteurs qui se déroulera tout le week-end au Domaine des Rues à Chenillé-Changé.

Seront présents des créateurs et producteurs locaux qui s’activent en ce moment pour vous proposer leurs produits et leurs créations. .

Les Rues Chenillé-Changé Domaine des Rues Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 41 08 41 info@domainedesrues.com

English :

Christmas market at Domaine des Rues, Chenillé-Changé, November 28 and 29, 2026.

