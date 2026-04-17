Chenillé-Champteussé

Rendez-vous aux jardins Parc botanique des Borderies

Les Borderies Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Rendez-vous au parc botanique des Borderies à Chazé-sur-Argos le dimanche 7 juin 2025 de 14h à 18h.

En pleine nature, ce jardin fut conçu dans un ancien parc avec des haies champêtres et de nombreux chênes. On y découvre un enchaînement de perspectives en volume ouvrant sur le paysage, et présentant de nombreuses variétés botaniques rares d’arbres et d’arbustes, des bassins et des espaces ornés de sculptures contemporaines. .

Les Borderies Chenillé-Champteussé 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 61 97 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us at the Borderies botanical park in Chazé-sur-Argos on Sunday June 7, 2025 from 2pm to 6pm.

L’événement Rendez-vous aux jardins Parc botanique des Borderies Chenillé-Champteussé a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Anjou bleu