Rosheim

Marché de Noël du monastère

3 rue Saint-Benoît Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 10:00:00

fin : 2026-11-22 12:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Les Sœurs Bénédictines vous invitent à découvrir leurs créations artisanales réalisées avec les amis du monastère, des produits du terroir et monastiques, des décorations de Noël, ainsi qu’une sélection d’épicerie fine (confitures, biscuits, tisanes…) et une librairie religieuse. Cet événement chaleureux permet de soutenir leurs projets.

Les Sœurs Bénédictines vous invitent à leur marché de Noël, où vous pourrez découvrir des créations artisanales, des produits du terroir et monastiques, des décorations de Noël, ainsi qu’une sélection d’épicerie fine, tels que des confitures, biscuits et tisanes. Vous y trouverez également des ouvrages de librairie religieuse. Cet événement convivial est une occasion de soutenir leur œuvre tout en profitant de l’atmosphère chaleureuse des fêtes. Les bénéfices des ventes contribueront aux travaux de rénovation du monastère. Un moment idéal pour dénicher des cadeaux originaux dans un cadre spirituel unique. .

3 rue Saint-Benoît Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 28 95 contact@benedictines-rosheim.com

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English :

The Benedictine Sisters invite you to discover their handcrafted creations made with the monastery?s friends, local and monastic products, Christmas decorations, as well as a selection of delicatessen items (jams, cookies, herbal teas…) and a religious bookshop. This warm-hearted event helps to support their projects.

L’événement Marché de Noël du monastère Rosheim a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile