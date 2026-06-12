Marché de Noël d’Urrugne Place René Soubelet Urrugne

Urrugne

Marché de Noël d’Urrugne

Place René Soubelet Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-12 21:00:00

Date(s) :

2026-12-12

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Place René Soubelet Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 communication@mairie-urrugne.fr

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English : Marché de Noël d’Urrugne

L’événement Marché de Noël d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque