Marché de Noël d’Urrugne Place René Soubelet Urrugne
Marché de Noël d’Urrugne Place René Soubelet Urrugne samedi 12 décembre 2026.
Urrugne
Marché de Noël d’Urrugne
Place René Soubelet Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-12 21:00:00
Date(s) :
2026-12-12
.
Place René Soubelet Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 communication@mairie-urrugne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Noël d’Urrugne
L’événement Marché de Noël d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
- Centenaire de l’Urruñarrak pelote rue Bernard de Coral Urrugne 12 juin 2026
- Braderie de vêtements Urrugne 13 juin 2026
- Marché du Bourg Urrugne 13 juin 2026
- Centenaire de l’Urruñarrak pelote rue Bernard de Coral Urrugne 13 juin 2026
- Fête de l’Amicale Adixkideak Salle de Cinéma Itsas mendi Urrugne 13 juin 2026