Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël d’Urrugne Place René Soubelet Urrugne

Marché de Noël d’Urrugne Place René Soubelet Urrugne

Marché de Noël d’Urrugne Place René Soubelet Urrugne dimanche 13 décembre 2026.

Lieu : Place René Soubelet

Adresse : Bourg

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 13 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Urrugne

Marché de Noël d’Urrugne

Place René Soubelet Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 11:00:00
fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :
2026-12-13

  .

Place René Soubelet Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80  communication@mairie-urrugne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël d’Urrugne

L’événement Marché de Noël d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)