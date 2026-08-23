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AGENDA · Wickerschwihr

Marché de Noël et concert Wickerschwihr

samedi 12 décembre 2026 · Wickerschwihr

Marché de Noël et concert Wickerschwihr

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Grand Rue
Ville
68320 Wickerschwihr
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Wickerschwihr

Marché de Noël et concert

Grand Rue Wickerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 18:00:00
fin : 2026-12-12 22:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Profitez d’un concert au sein de l’église, puis réchauffez vos coeurs en partageant un moment dans ce marché de noël à taille humaine.
Comme chaque année, Cecilia’s Swing chante Christmas, à travers un répertoire musical des quatres coins du monde à l’église du village !
Puis sur la place de l’église, profitez d’un petit marché de Noël à taille humaine. 0  .

Grand Rue Wickerschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 21  mairie@wickerschwihr.fr

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English :

Enjoy a concert in the church, then warm your hearts by sharing a moment in this human-sized Christmas market.

L’événement Marché de Noël et concert Wickerschwihr a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de Colmar

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