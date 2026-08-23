Marché de Noël et concert Wickerschwihr
samedi 12 décembre 2026 · Wickerschwihr
Informations pratiques
Wickerschwihr
Marché de Noël et concert
Grand Rue Wickerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 18:00:00
fin : 2026-12-12 22:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Profitez d’un concert au sein de l’église, puis réchauffez vos coeurs en partageant un moment dans ce marché de noël à taille humaine.
Comme chaque année, Cecilia’s Swing chante Christmas, à travers un répertoire musical des quatres coins du monde à l’église du village !
Puis sur la place de l’église, profitez d’un petit marché de Noël à taille humaine. 0 .
Grand Rue Wickerschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 21 mairie@wickerschwihr.fr
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English :
Enjoy a concert in the church, then warm your hearts by sharing a moment in this human-sized Christmas market.
L’événement Marché de Noël et concert Wickerschwihr a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de Colmar
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