Informations pratiques

Frœschwiller

Marché de Noël

15 rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 14:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Marché de stands artisanaux et de produits du terroir. Petite restauration toute l’après-midi (boissons chaudes et froides, gâteaux, knacks). Ateliers pour les enfants. Restauration à partir de 17h30.

Marché de stands artisanaux et de produits du terroir. Petite restauration toute l’après-midi (boissons chaudes et froides, gâteaux, knacks). Ateliers pour les enfants. Restauration à partir de 17h30. 0 .

15 rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 17 12 31 pommes.rainette@gmail.com

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English :

Market featuring artisanal stalls and local products. Light refreshments available all afternoon (hot and cold drinks, cakes, sausages). Workshops for children. Dinner served starting at 5:30 p.m.

L’événement Marché de Noël Frœschwiller a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte