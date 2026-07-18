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AGENDA · Grandchamp-des-Fontaines

MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines

samedi 5 décembre 2026 · Grandchamp-des-Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue des Cent Sillons
Ville
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Grandchamp-des-Fontaines

MARCHÉ DE NOËL

Rue des Cent Sillons Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 19:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Venez flâner et déambuler dans le marché artisanal dans une ambiance festive et familiale.
Producteurs et artisans locaux
Venue du Père Noël   .

Rue des Cent Sillons Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Come and stroll through the craft market in a festive, family-friendly atmosphere.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-18 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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