MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines
samedi 5 décembre 2026 · Grandchamp-des-Fontaines
Informations pratiques
Grandchamp-des-Fontaines
MARCHÉ DE NOËL
Rue des Cent Sillons Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Venez flâner et déambuler dans le marché artisanal dans une ambiance festive et familiale.
Producteurs et artisans locaux
Venue du Père Noël .
Rue des Cent Sillons Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and stroll through the craft market in a festive, family-friendly atmosphere.
L’événement MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-18 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
À voir aussi à Grandchamp-des-Fontaines (Loire-Atlantique)
- NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Grandchamp-des-Fontaines 26 août 2026
- ABC CCEG – Nuit de la Chauve-souris – Grandchamp-des-Fontaines, Grandchamp-des-Fontaines, Grandchamp-des-Fontaines 26 août 2026
- LE GRANDCHAMP’BARDEMENT Grandchamp-des-Fontaines 11 septembre 2026
- CONCERT DE HARPE Grandchamp-des-Fontaines 21 novembre 2026