Informations pratiques

Grandchamp-des-Fontaines

MARCHÉ DE NOËL

Rue des Cent Sillons Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Venez flâner et déambuler dans le marché artisanal dans une ambiance festive et familiale.

Producteurs et artisans locaux

Venue du Père Noël .

Rue des Cent Sillons Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Come and stroll through the craft market in a festive, family-friendly atmosphere.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-18 par Point d’accueil Sucé sur Erdre