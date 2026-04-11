NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Grandchamp-des-Fontaines
NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Grandchamp-des-Fontaines mercredi 26 août 2026.
Grandchamp-des-Fontaines
NUIT DE LA CHAUVE SOURIS
Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26 22:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Une balade ludique et immersive
Apprendre a les connaitre et les observer
Animée par LPO
Sur inscription .
Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun and immersive walk
L’événement NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt
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