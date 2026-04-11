NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Grandchamp-des-Fontaines mercredi 26 août 2026.

Grandchamp-des-Fontaines

NUIT DE LA CHAUVE SOURIS

Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Une balade ludique et immersive

Apprendre a les connaitre et les observer

Animée par LPO

Sur inscription .

Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun and immersive walk

L’événement NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt