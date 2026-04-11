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NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Grandchamp-des-Fontaines

NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Grandchamp-des-Fontaines mercredi 26 août 2026.

Adresse : Rue des Cèdres

Ville : 44119 Grandchamp-des-Fontaines

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Grandchamp-des-Fontaines

NUIT DE LA CHAUVE SOURIS

Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Une balade ludique et immersive
Apprendre a les connaitre et les observer
Animée par LPO
Sur inscription   .

Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

A fun and immersive walk

L’événement NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt

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