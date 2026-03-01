REPAIR CAFÉ

Espace du Perray Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les bénévoles vous aident à remettre en service vos objets

Vêtement, hifi, téléphone, informatique, électroménager

Participation libre .

Espace du Perray Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 74 37 94

English :

Volunteers help you put your belongings back into service

L’événement REPAIR CAFÉ Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-01 par Pays Erdre Canal Forêt