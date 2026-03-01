REPAIR CAFÉ Grandchamp-des-Fontaines
REPAIR CAFÉ Grandchamp-des-Fontaines samedi 11 avril 2026.
REPAIR CAFÉ
Espace du Perray Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
2026-04-11
Les bénévoles vous aident à remettre en service vos objets
Vêtement, hifi, téléphone, informatique, électroménager
Participation libre .
Espace du Perray Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 74 37 94
English :
Volunteers help you put your belongings back into service
