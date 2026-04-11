ANIMATION PAPILLONS Grandchamp-des-Fontaines
ANIMATION PAPILLONS Grandchamp-des-Fontaines mercredi 8 juillet 2026.
Grandchamp-des-Fontaines
ANIMATION PAPILLONS
Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Une balade ludique et immersive
Apprendre a reconnaitre les espèces communes, leurs plantes favorites
Animée par Bretagne Vivante
Sur inscription .
Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr
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English :
A fun and immersive walk
L’événement ANIMATION PAPILLONS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt
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