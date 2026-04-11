Grandchamp-des-Fontaines

ANIMATION PAPILLONS

Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Une balade ludique et immersive

Apprendre a reconnaitre les espèces communes, leurs plantes favorites

Animée par Bretagne Vivante

Sur inscription .

Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr

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English :

A fun and immersive walk

L’événement ANIMATION PAPILLONS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt