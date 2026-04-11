Ciné Relax Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines
Ciné Relax Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines samedi 4 juillet 2026.
Grandchamp-des-Fontaines
Ciné Relax
Médiathèque Victor Hugo 3 Esplanade de l’Europe Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le plaisir de partager une séance de cinéma
Avec ou sans handicap le cinéma pour tous
Gratuit sur réservation .
Médiathèque Victor Hugo 3 Esplanade de l’Europe Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
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English :
The pleasure of sharing a cinema experience
L’événement Ciné Relax Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt
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