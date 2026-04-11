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Ciné Relax Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines

Ciné Relax Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Victor Hugo

Adresse : 3 Esplanade de l'Europe Espace des Cèdres

Ville : 44119 Grandchamp-des-Fontaines

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Grandchamp-des-Fontaines

Ciné Relax

Médiathèque Victor Hugo 3 Esplanade de l’Europe Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le plaisir de partager une séance de cinéma
Avec ou sans handicap le cinéma pour tous
Gratuit sur réservation   .

Médiathèque Victor Hugo 3 Esplanade de l’Europe Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70  mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

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English :

The pleasure of sharing a cinema experience

L’événement Ciné Relax Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt

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