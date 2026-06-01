NATURE EN FÊTE Grandchamp-des-Fontaines
NATURE EN FÊTE Grandchamp-des-Fontaines samedi 27 juin 2026.
Grandchamp-des-Fontaines
NATURE EN FÊTE
Etang Notre Dame-des-Fontaines Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez fêter l’été autour du plan d’eau
Un après midi sportif vous attend avec tyrolienne, mur d’escalade, canoë ….
Dès 19h la soirée festive commence avec concerts
23 h Feu d’artifice
Le traditionnel feu d’artifice sera lancé en fin de concert pour un grand spectacle de lumières, avec effet miroir sur le plan d’eau .
Etang Notre Dame-des-Fontaines Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 13 26
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English :
Come and celebrate summer around the lake
L’événement NATURE EN FÊTE Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-06 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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