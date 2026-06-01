Grandchamp-des-Fontaines

NATURE EN FÊTE

Etang Notre Dame-des-Fontaines Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez fêter l’été autour du plan d’eau

Un après midi sportif vous attend avec tyrolienne, mur d’escalade, canoë ….

Dès 19h la soirée festive commence avec concerts

23 h Feu d’artifice

Le traditionnel feu d’artifice sera lancé en fin de concert pour un grand spectacle de lumières, avec effet miroir sur le plan d’eau .

Etang Notre Dame-des-Fontaines Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 13 26

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English :

Come and celebrate summer around the lake

L’événement NATURE EN FÊTE Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-06 par Point d’accueil Sucé sur Erdre