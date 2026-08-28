Informations pratiques

Hatten

Marché de Noël

Place de la Mairie Hatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-12 11:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Appréciez un marché de Noël traditionnel avec gourmandises, spécialités locales et petits bricolages. Transport en véhicules militaires entre le musée de l’abri et le village, promenades en calèches et diverses animations.

Appréciez un marché de Noël traditionnel avec gourmandises, expositions, spécialités locales et petits bricolage ! 0 .

Place de la Mairie Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Enjoy a traditional Christmas market with delicacies, local specialities and crafts. Transportation in military vehicles between the Musée de l’abri and the village, horse-drawn carriage rides and a variety of activities.

L’événement Marché de Noël Hatten a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte