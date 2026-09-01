Informations pratiques

Hatten

Repas dans un cadre historique

Rte de Seltz Hatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez nombreux pour ce repas, sous tente militaire dans un cadre historique. Au menu sanglier à la broche, salade de pommes de terre et flageolets cuit dans une cuisinière ancienne militaire.

Venez nombreux pour ce repas, sous tente militaire dans un cadre historique. Au menu sanglier à la broche, salade de pommes de terre et flageolets cuit dans une cuisinière ancienne militaire. .

Rte de Seltz Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 82 02 46 vmte67@gmail.com

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English :

Come one, come all for this meal, held under a military tent in a historic setting. On the menu: wild boar on the spit, potato salad and flageolets cooked in an old military stove.

L’événement Repas dans un cadre historique Hatten a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte