Repas dans un cadre historique Hatten
samedi 12 septembre 2026 · Hatten
Informations pratiques
Hatten
Repas dans un cadre historique
Rte de Seltz Hatten Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 23:59:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez nombreux pour ce repas, sous tente militaire dans un cadre historique. Au menu sanglier à la broche, salade de pommes de terre et flageolets cuit dans une cuisinière ancienne militaire.
Venez nombreux pour ce repas, sous tente militaire dans un cadre historique. Au menu sanglier à la broche, salade de pommes de terre et flageolets cuit dans une cuisinière ancienne militaire. .
Rte de Seltz Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 82 02 46 vmte67@gmail.com
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English :
Come one, come all for this meal, held under a military tent in a historic setting. On the menu: wild boar on the spit, potato salad and flageolets cooked in an old military stove.
L’événement Repas dans un cadre historique Hatten a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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