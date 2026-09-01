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Repas dans un cadre historique Hatten

samedi 12 septembre 2026 · Hatten

Repas dans un cadre historique Hatten

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rte de Seltz
Ville
67690 Hatten
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hatten

Repas dans un cadre historique

Rte de Seltz Hatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez nombreux pour ce repas, sous tente militaire dans un cadre historique. Au menu sanglier à la broche, salade de pommes de terre et flageolets cuit dans une cuisinière ancienne militaire.
Venez nombreux pour ce repas, sous tente militaire dans un cadre historique. Au menu sanglier à la broche, salade de pommes de terre et flageolets cuit dans une cuisinière ancienne militaire.   .

Rte de Seltz Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 82 02 46  vmte67@gmail.com

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English :

Come one, come all for this meal, held under a military tent in a historic setting. On the menu: wild boar on the spit, potato salad and flageolets cooked in an old military stove.

L’événement Repas dans un cadre historique Hatten a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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