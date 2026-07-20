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AGENDA · Hindisheim

Marché de Noël Hindisheim

vendredi 11 décembre 2026 · Hindisheim

Marché de Noël Hindisheim

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
130 rue de la Gare
Ville
67150 Hindisheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Hindisheim

Marché de Noël

130 rue de la Gare Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Venez à la rencontre des exposants locaux et du Père Noël.
La magie de Noël arrive à Hindisheim! Venez à la rencontre des exposants locaux et du Père Noël 0  .

130 rue de la Gare Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 52 62  marthe.hurther@gmail.com

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English :

Come and meet local exhibitors and Santa Claus.

L’événement Marché de Noël Hindisheim a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du Grand Ried

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