Marché de Noël Hindisheim
vendredi 11 décembre 2026 · Hindisheim
Informations pratiques
Hindisheim
Marché de Noël
130 rue de la Gare Hindisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Venez à la rencontre des exposants locaux et du Père Noël.
La magie de Noël arrive à Hindisheim! Venez à la rencontre des exposants locaux et du Père Noël 0 .
130 rue de la Gare Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 52 62 marthe.hurther@gmail.com
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English :
Come and meet local exhibitors and Santa Claus.
L’événement Marché de Noël Hindisheim a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du Grand Ried
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