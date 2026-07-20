Informations pratiques

Hindisheim

Marché de Noël

130 rue de la Gare Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Venez à la rencontre des exposants locaux et du Père Noël.

La magie de Noël arrive à Hindisheim! Venez à la rencontre des exposants locaux et du Père Noël 0 .

130 rue de la Gare Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 52 62 marthe.hurther@gmail.com

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English :

Come and meet local exhibitors and Santa Claus.

L’événement Marché de Noël Hindisheim a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du Grand Ried