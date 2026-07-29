AGENDA · Itxassou
Marché de Noël Itxassou
dimanche 6 décembre 2026 · Itxassou
Informations pratiques
Itxassou
Marché de Noël
Salle Sanoki Itxassou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Artisans, gastronomie…diverses animations dans la journée. Boissons et restauration sur place. .
Salle Sanoki Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine arrokagarai.guraso@gmail.com
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Itxassou a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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