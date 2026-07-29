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AGENDA · Itxassou

Marché de Noël Itxassou

dimanche 6 décembre 2026 · Itxassou

Marché de Noël Itxassou

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle Sanoki
Ville
64250 Itxassou
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Itxassou

Marché de Noël

Salle Sanoki Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Artisans, gastronomie…diverses animations dans la journée. Boissons et restauration sur place.   .

Salle Sanoki Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   arrokagarai.guraso@gmail.com

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Itxassou a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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