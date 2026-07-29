Informations pratiques

Itxassou

Marché de Noël

Salle Sanoki Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Artisans, gastronomie…diverses animations dans la journée. Boissons et restauration sur place. .

Salle Sanoki Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine arrokagarai.guraso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Itxassou a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque