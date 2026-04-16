Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette route de l’église Itxassou
Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette route de l’église Itxassou vendredi 7 août 2026.
Itxassou
Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette
route de l’église Parking de l’église Itxassou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 13:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Partez à la découverte du piment d’Espelette au coeur de son terroir.
Depuis l’église d’Itxassou, cette randonnée familiale vous amène sur les flancs du Mont Atharri, au sein de paysages pastoraux typiques du Pays Basque, dominés par le vol des vautours fauves.
Point d’orgue de la randonnée la visite de la ferme Fagaldia, petite exploitation familiale productrice de piment d’Espelette, pour découvrir les savoir-faire et la vie rurale basque.
Une sortie conviviale, accessible à tous, adaptable au rythme du groupe.
Rendez-vous à 9h au parking de l’église d’Itxassou. .
route de l’église Parking de l’église Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 66 96 79 mendilagunak@gmail.com
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English : Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette
L’événement Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette Itxassou a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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