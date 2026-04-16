Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette route de l’église Itxassou

Itxassou

Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette

route de l’église Parking de l’église Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-07 13:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Partez à la découverte du piment d’Espelette au coeur de son terroir.

Depuis l’église d’Itxassou, cette randonnée familiale vous amène sur les flancs du Mont Atharri, au sein de paysages pastoraux typiques du Pays Basque, dominés par le vol des vautours fauves.

Point d’orgue de la randonnée la visite de la ferme Fagaldia, petite exploitation familiale productrice de piment d’Espelette, pour découvrir les savoir-faire et la vie rurale basque.

Une sortie conviviale, accessible à tous, adaptable au rythme du groupe.

Rendez-vous à 9h au parking de l’église d’Itxassou. .

route de l’église Parking de l’église Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 66 96 79 mendilagunak@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette

L’événement Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette Itxassou a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque