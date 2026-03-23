Marché de Noël Salle polyvalente Lucenay-lès-Aix
Marché de Noël Salle polyvalente Lucenay-lès-Aix dimanche 13 décembre 2026.
Marché de Noël
Salle polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 20:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Retrouvez toute la journée producteurs et artisans dans une ambiance féérique.
Le Père Noël et ses friandises sera au rendez-vous ! .
Salle polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 99 82 96 nathforest@wanadoo.fr
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sud Nivernais
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