Marché de Noël Salle polyvalente Lucenay-lès-Aix

Marché de Noël Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix 2026-12-13

Marché de Noël Salle polyvalente Lucenay-lès-Aix dimanche 13 décembre 2026.

Marché de Noël

Salle polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 20:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Retrouvez toute la journée producteurs et artisans dans une ambiance féérique.
Le Père Noël et ses friandises sera au rendez-vous !   .

Salle polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 99 82 96  nathforest@wanadoo.fr

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sud Nivernais

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