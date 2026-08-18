Informations pratiques

Mertzwiller

Marché de Noël

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 10:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Venez découvrir l’artisanat et les décorations proposées par les artisans afin de dénicher les cadeaux pour vos proches.

Une belle journée pour flâner entre les stands d’artisanat et de décoration, dénicher des idées cadeaux originales et vous imprégner de l’ambiance des fêtes. Une buvette et un espace petite restauration seront à votre disposition tout au long de la journée. 0 .

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 54 35 06 osl67580@gmail.com

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English :

Come and discover the crafts and decorations offered by the artisans to find gifts for your loved ones.

L’événement Marché de Noël Mertzwiller a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte