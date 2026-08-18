UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mertzwiller

Marché de Noël Mertzwiller

dimanche 22 novembre 2026 · Mertzwiller

Marché de Noël Mertzwiller

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
14 rue Louis Pasteur
Ville
67580 Mertzwiller
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Mertzwiller

Marché de Noël

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :
2026-11-22

Venez découvrir l’artisanat et les décorations proposées par les artisans afin de dénicher les cadeaux pour vos proches.
Une belle journée pour flâner entre les stands d’artisanat et de décoration, dénicher des idées cadeaux originales et vous imprégner de l’ambiance des fêtes. Une buvette et un espace petite restauration seront à votre disposition tout au long de la journée. 0  .

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 54 35 06  osl67580@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the crafts and decorations offered by the artisans to find gifts for your loved ones.

L’événement Marché de Noël Mertzwiller a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte