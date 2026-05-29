Neuvy-Pailloux

Marché de Noël

Place de la Mairie Neuvy-Pailloux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 16:00:00

Date(s) :

2026-12-13

L’association “Familles Rurales de Neuvy-Pailloux” a le plaisir de vous convier à la nouvelle édition de son Marché de Noël.

Rendez-vous Place de la Mairie de 10h à 16h. Vous y retrouverez une vente de présentations fleuries, des exposants, … En famille ou entre amis, partagez un moment de détente et de convivialité. Une belle occasion de faire plaisir à vos proches et de vous imprégner de l’esprit de Noël, tout en soutenant les exposants. .

Place de la Mairie Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 10 67 86

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English :

The familles rurales de Neuvy-Pailloux association will be holding a Christmas Market on Saturday December 13, from 10am to 4pm.

L’événement Marché de Noël Neuvy-Pailloux a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour