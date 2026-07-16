Neuvy-Pailloux église romane, Église Saint-Laurent, Neuvy-Pailloux

Informations pratiques

Neuvy-Pailloux église romane 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église romane de Neuvy-Pailloux possède plusieurs particularités : des fouilles archéologiques y ont été effectuées, des fresques du XIIᵉ siècle ont été sauvegardées, elle forme un ensemble avec une église récente. Lors de la visite, des photos et des dessins permettent de mieux comprendre la curieuse histoire de ce monument. Alentour, des vestiges du site fortifié.

Église Saint-Laurent Place de la Mairie, 36100 Neuvy-Pailloux, France Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire 0254495224 De la première église subsiste un clocher du XIIe siècle ainsi que l’abside. Le clocher se présente comme une tour surmontée d’un étage ajouré et d’une flèche moderne en bois, recouverte d’ardoises en 1817. Chaque face est décorée de deux grandes arcades reposant au centre sur une colonne presque entièrement dégagée. Les colonnes sont ornées de chapiteaux à feuillages ou à têtes. Dans ces baies se trouvent deux autres petites arcades retombant également au centre en des colonnettes en délit, ornées de chapiteaux ornés. L’abside en cul de four, la travée du chœur voûtée et le transept sont également de bons vestiges du XIIe siècle.

L’église romane de Neuvy-Pailloux possède plusieurs particularités

© Jean-François Reille