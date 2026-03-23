Marché de Noël

Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Marché de Noël avec exposants divers.

Animations pour enfants.

Restauration sur place.

Marché de Noël avec exposants divers.

Animations pour enfants.

Restauration sur place. .

Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 64 66 19 53

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English :

Christmas market with various exhibitors.

Entertainment for children.

Catering on site.

L’événement Marché de Noël Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire