Marché de Noël Reignac-sur-Indre

Marché de Noël Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre 2026-11-29

Marché de Noël Reignac-sur-Indre dimanche 29 novembre 2026.

Marché de Noël

Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Marché de Noël avec exposants divers.
Animations pour enfants.
Restauration sur place.
Marché de Noël avec exposants divers.
Animations pour enfants.
Restauration sur place.   .

Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 64 66 19 53 

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English :

Christmas market with various exhibitors.
Entertainment for children.
Catering on site.

L’événement Marché de Noël Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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