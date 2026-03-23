Marché de Noël Reignac-sur-Indre
Marché de Noël Reignac-sur-Indre dimanche 29 novembre 2026.
Marché de Noël
Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Marché de Noël avec exposants divers.
Animations pour enfants.
Restauration sur place.
Marché de Noël avec exposants divers.
Animations pour enfants.
Restauration sur place. .
Place du Bourg du Fau Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 64 66 19 53
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English :
Christmas market with various exhibitors.
Entertainment for children.
Catering on site.
L’événement Marché de Noël Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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