Informations pratiques

Rossfeld

Marché de Noël

rue du Stade Rossfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Présence de divers exposants sur le thème de Noël. Buvette et petite restauration.

Présence de divers exposants sur le thème de Noël

Présence du Père Noël

Atelier Lettre au Père Noël

Atelier bricolage enfants

Balade à poneys

Buvette et petite restauration

Tombola .

rue du Stade Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 79 04 23 parentsactifs@laposte.net

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English :

Presence of various exhibitors on the Christmas theme. Refreshment bar and snacks.

L’événement Marché de Noël Rossfeld a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried