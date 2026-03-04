Marché de Noël Rossfeld
samedi 5 décembre 2026 · Rossfeld
Informations pratiques
Rossfeld
Marché de Noël
rue du Stade Rossfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-05
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Présence de divers exposants sur le thème de Noël. Buvette et petite restauration.
Présence de divers exposants sur le thème de Noël
Présence du Père Noël
Atelier Lettre au Père Noël
Atelier bricolage enfants
Balade à poneys
Buvette et petite restauration
Tombola .
rue du Stade Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 79 04 23 parentsactifs@laposte.net
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English :
Presence of various exhibitors on the Christmas theme. Refreshment bar and snacks.
L’événement Marché de Noël Rossfeld a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Grand Ried
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